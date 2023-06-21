Директор ліцею № 1 м. Хоростків Світлана ДЯЧОК: «Разом крокуємо до спільної мети»

Розпочалося літо, більшість школярів мають нагоду відпочити на канікулах, випускники вже бачать себе студентами омріяних вузів, а в школах, гімназіях, ліцеях, інших освітніх закладах робота не припиняється ні на мить. Адже літня пора — добра нагода не лише перевести подих, підсумувати минулорічні досягнення й здобутки, але й підготуватися до наступного навчального року, окреслити нові завдання, перспективи розвитку. Та й, зрештою, просто щось підремонтувати, привести до ладу, обновити, щоб навчання у стінах освітнього закладу було не лише якісним, але й максимально комфортним і безпечним.

Зрозуміло, що чимала доля відповідальності за вирішення всіх цих питань припадає саме на керівника освітнього закладу, котрий в сучасних умовах має бути не лиш ефективним менеджером, але й авторитетним лідером для колективу, дбайливим наставником для учнів, фаховим консультантом для батьків тощо. Директор ліцею № 1 м. Хоростків Хоростківської міської ради Світлана Олександрівна Дячок стверджує, що впоратися з усіма цими завданнями буває непросто, але можливо. Головне — чітко бачити мету і впевнено до неї прямувати.

Світлана Дячок зазначає, що вона не той лідер, який веде, а той, що йде з командою поруч, крок у крок, щоб усі ідеї можна було втілити разом, і разом пишатися спільними досягненнями. Важливість командної роботи складно переоцінити — тим паче, що минулий рік був дуже непростим для нашої країни, і для освітнього процесу також. Це позначилося на багатьох моментах — до прикладу, свято останнього дзвоника в ліцеї № 1 м. Хоростків теж провели нетрадиційно. Згідно з рішенням педради ліцею, із міркувань безпеки на дійстві були присутні учні першого та одинадцятого класів, а також їхні батьки. На випадок тривоги передбачалося, що всі учасники заходу негайно перейдуть в укриття, яке розраховане на 380 осіб і є досить зручним для перебування. До слова, минулоріч у цю пору тут якраз розпочинали роботу щодо облаштування найпростішого укриття. Це були дні безперервної праці. Доклали зусиль усі: ідейний натхненник і основний драйвер створення ліцею, міський голова Хоросткова Степан Гладун, учителі, батьки, та, найбільше, технічний персонал закладу освіти.

«Знаємо точно, що зроблено багато»

Навчальний рік, що завершився, був украй важким, але, попри всі труднощі й негаразди, в ліцеї № 1 м. Хоростків вдалося втілити досить багато цікавих ідей та задумів, а, насамперед, упоратися з нагальними викликами сьогодення. До прикладу, повністю «з нуля» обладнали згадане укриття, подвір’я освітнього закладу виклали бруківкою. Міський голова Хоросткова Степан Гладун сприяв облаштуванню стоянки для автомобілів, що досить зручно для працівників і гостей закладу. Обладнали також комфортний методичний кабінет. Адже у ліцеї — 48 педагогічних працівників, але раніше тут не було зручного приміщення, де б колектив міг зібратися на засідання педагогічної ради та обговорити робочі проблеми. Зазначимо, що оновлений методкабінет нагадує радше сучасний конференц-зал, де вирішуються не лише якісь внутрішні питання, але й можливим є проведення різноманітних заходів на рівні громади, наприклад, нарад із директорами освітніх закладів Хоростківської територіальної громади. Ремонт кабінету, придбання меблів та апаратури — все за кошти місцевого бюджету, які нарешті з’явилися в міста в рамках реформи децентралізації. Також для ліцею придбали стільці в актову залу, м’ячі, тенісні столи. Усе це було реалізовано буквально впродовж минулого навчального року.

— Знаємо точно, що зроблено багато, а чимало завдань — іще попереду. Зупинятися на досягнутому ніхто не збирається, — каже Світлана Олександрівна.

Як зазначає директор, загалом у 2022/2023 навчальному році у ліцеї налічувалось 519 учнів. Ліцей № 1 м. Хоростків має статус опорного освітнього закладу, відтак, тут налагоджений довіз учнів з інших населених пунктів шкільним автобусом. Функціонує також одна філія освітнього закладу — Хлопівська ЗОШ І ступеня, де навчається 21 дитина. Одна філія призупинила діяльність у зв’язку з тим, що батьки разом з дітьми виїхали закордон.

Неопалима купина української школи

Світлана Дячок каже, що цьогоріч у ліцеї налічувалося 28 випускників. Троє з них продовжувало навчання в дистанційному режимі, перебуваючи закордоном. Восьмеро випускниць нагороджені золотими медалями. Попри карантинні обмеження, дистанційне і змішане навчання, попри зруйновану енергетичну інфраструктуру, попри війну, молодь все ж таки хоче навчатися, демонструє високі показники в різних сферах знань, активно конкурує в різних творчих змаганнях, бере участь у дослідницьких проєктах. Про це свідчить і низка нагород, грамот різного рівня, котрими буди відзначені учні ліцею № 1 на останньому дзвонику.

Засвідчили високий рівень професіоналізму й педагоги освітнього закладу. Зокрема, вчителька початкових класів Наталія Віталіївна Вельган пройшла сертифікацію педагогічних працівників, усі заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічного колективу проводяться у плановому режимі.

У цілому, колектив у ліцеї № 1 м. Хоросткова — енергійний, творчий, активний. Попри відремонтований стильний методкабінет, крайнє засідання педради провели на природі, у заповіднику «Медобори». Педагоги не лише все належним чином спланували, організували, але й тематично пов’язали із неопалимою купиною, що є неофіційним символом заповідника і, разом і тим, втілює незборимий дух українського народу, його силу й життєву потугу. Педагоги з Хоросткова теж сповідують ці принципи, плекають їх у серцях своїх учнів.

— Вдячна, як керівник, за кожен виступ колег, цікавинку, експеримент, смаколик, пісню, добре слово й усмішку! Розумію, у якому творчому колективі працюю! — наголошує Світлана Олександрівна. — У складні часи важливо не тільки самовіддано працювати, але і якісно відпочивати, щоб набратися сил перед новими викликами, новими завданнями. Мусимо вчити дітей, мусимо творити наше сьогодення, а, відтак і наше майбутнє. Адже саме для цього і працює українська школа, саме це і є головним нашим пріоритетом.

Уляна ГАЛИЧ.

На фото авторки: Світлана ДЯЧОК у робочому кабінеті.