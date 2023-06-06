Найсмачніша випічка — у пекарні «Pekker»

Гарний настрій криється в дрібницях, наприклад, у смачному та вишуканому мафіні або у шарах рум’яного круасана. А буває, хочеться бабусиних пиріжків, як у дитинстві. Такою хлібобулочною магією можна посмакувати в пекарні «Pekker».

Місце, де запах свіжої випічки заповнює всю вулицю, відчинило свої двері у самому серці Тернополя — на вулиці Валовій, 1. Щодня тут випікають свіжий хліб, апетитні солону та солодку випічку, десерти. А ще пригощають напоями власного виробництва.

«У нас представлений широкий асортимент випічки — понад 40 видів, — розповідає власник пекарні Дмитро Синюта. — Випічка якісна, завжди свіжа, а ціни доступні і студентам, і пенсіонерам. До слова, для ранкового, обіднього та вечірнього часу наші кухарі випікають різні вироби. Якщо говорити про сніданок, то це — круасани, сінабони і мафіни, в обід — бургери, хотдоги, сандвічі, роліні. На вечір випікаємо хрусткий та ароматний хліб, смачні десерти. Використовуємо тільки найсвіжіші та натуральні інгредієнти. Окрім того, маємо й напої власного приготування, зокрема, лимонад і томатний сік. А родзинкою нашого закладу є італійський алкогольний напій Prosecco, який реалізуємо за дуже доступними цінами».

Погодьтеся, випічка — це завжди безпрограшний варіант. Нею можна поласувати на роботі, в дорозі й просто для гарного настрою. Отож заглянути до «Pekker» — це гарна ідея, якщо ви не встигли поснідати чи пообідати, або ж можете просто забрати додому апетитну випічку та хрусткий хліб після насиченого робочого дня.

«У нас багато різних рецептів смачних виробів: від вишуканих еклерів, популярних донатсів — до знайомих із дитинства булочок з маком, сиром, традиційної сосиски в тісті. Вся ця випічка — щодня близько тисячі одиниць — з однієї пекарні, — ділиться Дмитро Синюта. — І практично всю її розкуповують з прилавків, а ту, що залишилася з вечора, наступного ранку ми продаємо зі знижкою 30%. Інколи також проводимо вечірні акції для наших клієнтів і робимо їм подарунки. Наприклад, до бокалу Prosecco пропонуємо на вибір якусь випічку. Люди задоволені смаком та якістю нашої продукції, часто повертаються і купують у нас знову й знову».

Тож завітайте до пекарні «Pekker» і насолодіться найсмачнішим десертом та хлібом у Тернополі! Тут ви завжди знайдете щось смачне для себе і своїх близьких.