Перереєстрація платників податків у разі зміни місцезнаходження

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків, зокрема у випадку зміни місцезнаходження визначені статтею 66 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 66.1 статті 66 ПКУ підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема, інформація органів державної реєстрації, документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.

У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється контрольний орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контрольними органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

Порядок зміни контрольного органу за основним місцем обліку платника податків, території територіальної громади або ДПІ обслуговування визначений розділом X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588.

Відповідно до пункту 10.4 розділу X згаданого Порядку у зв’язку із зміною місцезнаходження/місця проживання платника податків, процедури, передбачені цим розділом, розпочинаються та проводяться контрольними органами у разі надходження хоча б одного з таких документів:

— відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження платника податків;

— заяви за формою №1-ОПП або за формою №5-ОПП із відповідною позначкою, поданою платником податків до контрольного органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання);

— заяви за формою №1-ОПН, поданої згідно з підпунктом 2 пункту 5.3 розділу V цього порядку або другим, третім абзацами пункту 10.1 цього розділу.

Платник податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов’язаний у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) подати контрольному органу за новим місцезнаходженням заяву за формою №1-ОПП або за формою №5-ОПП (пункт 10.3 розділу X порядку за номером 1588).

Згідно з пунктом 10.1 розділу X порядку за номером 1588 процедури, передбачені цим розділом, проводяться, зокрема, у разі зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків внаслідок чого відбувається зміна:

— контрольного органу за основним місцем обліку платника податків (у такому випадку контрольними органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) або місцем обліку платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків згідно з пунктами 10.6—10.21 цього розділу);

— ДПІ обслуговування, яка виконує реєстрацію та облік платників податків (без зміни контрольного органу) згідно з цим порядком (у такому випадку контрольний орган вносить відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб згідно з пунктом 10.25 цього розділу);

— коду території територіальної громади згідно з КАТОТТГ, що відповідає податковій адресі платника податків (у цьому випадку платник податків обліковується в контрольних органах з урахуванням особливостей, визначених пунктом 10.2 цього розділу).

Згідно з пунктом 10.8 порядку за номером 1588 якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків контрольний орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку.

Зняття з обліку (за основним місцем обліку) за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично одночасно із взяттям на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням (місцем проживання) — пункт 10.10 розділу X порядку за номером 1588).

Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контрольному органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контрольного органу, у якому платника податків взято на облік (пункт 10.11 розділу X порядку за номером 1588).

Відповідно до пункту 10.12 розділу X порядку за номером 1588 після взяття на облік платника податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, та повернення ним довідки за формою №34-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, контрольний орган/ДПІ обслуговування видає такому платнику податків нову довідку за формою №34-ОПП у порядку, встановленому пунктом 9.4 розділу IX цього порядку.

Відповідно до пункту 10.25 розділу X порядку за номером 1588 у разі зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків внаслідок якої змінюється ДНІ обслуговування без зміни контрольного органу обов’язки ведення обліку платника податків переходять до ДІЛ обслуговування за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків у день внесення даних про такі зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження щодо юридичної особи (крім юридичних осіб, які включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи-підприємця змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується з відповідною ознакою та визначенням коду території територіальної громади згідно з КАТОТТГ, що відповідає:

попередньому місцезнаходженню платника податків — до закінчення бюджетного періоду;

новому місцезнаходженню платника податків — із наступного бюджетного періоду.

Згідно з частиною восьмою статті 45 та частиною п’ятою статті 78 Бюджетного кодексу України у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.

Зазначена норма кодексу розповсюджується на платників податків, які є суб’єктами господарювання відповідно до вимог Господарського кодексу України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області