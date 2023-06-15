Повірили у себе

У новому басейні Полтави «Акварена» стали відомі лауреати ювілейної тридцятої всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей із порушеннями слуху з плавання. Організатори присвятили старти 32-й річниці незалежності нашої держави.

Серед тих, хто удостоївся честі піднятися на п’єдестал пошани, і двоє наших землячок, які тренуються в Тернопільській КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського. Скажімо, відразу три «золота» завоювала Олександра Баган. Дівчині не було рівних на 50-метрівці вільним стилем, відрізках 100 і 200 метрів комплексним плаванням. Підопічна Ольги Федчишин виконала норматив першого дорослого розряду.

Натомість Оксана М’ялковська, якою опікується Юлія Погурська, полюбляє плавання на спині. Ці змагання запам’ятаються їй досягненнями саме в цій дисципліні. Другою дісталася фінішу на стометрівці. А на вдвічі коротшій дистанції фінішувала третьою. Тож заслужила на присвоєння першого юнацького розряду.

На фото: юні тернополянки Олександра БАГАН (праворуч) та Оксана М’ЯЛКОВСЬКА.

Фото із соціальних мереж