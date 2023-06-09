Про відповідальність за невидачу фіскального чека

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Дізнатися більше про те, за що і на скільки вас можуть оштрафувати у сфері застосування РРО/ПРРО, ви зможете під час вебінару про перелік конкретних правопорушень, які підпадають під санкції, а також актуальний розмір штрафів на сьогодні.

Під час нього податківці звернуть увагу на Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Усіх охочих запрошують приєднатися до вебінару у понеділок, 12 червня 2023 року, о десятій годині ранку в Zoom за посиланням https://us05web.zoom.us/j/8818963435?pwd=cjFKSFFCVEtXNHpLMkdrdGVJN2JhQT09 або за кодом ідентифікації: 8818963435 та кодом доступу: Tax 12345.

Детальніше під час трансляції розповість про основні питання вебінару заступник начальника управління — начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Роман Валецький.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області