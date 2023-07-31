…До повної реалізації, але не довше року після набуття Законом сили

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. З 1 липня 2023 року набрав чинності Закон України від 16 грудня 2021 року за номером 1978-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну», яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Пунктом 4 розділу II «Прикінцеві положення» згаданого Закону за номером 1978 встановлено, що тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, введені в обіг до набрання чинності відповідними положеннями Закону за номером 1978, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання, але не довше дванадцяти місяців із дня набрання чинності Закону за номером 1978.

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