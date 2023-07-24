Нещодавно фахівці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» побували в Борщеві. З їхньою допомогою дітвора залюбки взяла участь у фізкультурно-оздоровчих стартах «Активні парки — локації здорової України».

А й справді, хто ж відмовиться від участі в різноманітних і запальних естафетах на влучність, спритність, швидкість та координацію. Особливо, коли за перемогу в тій чи іншій організатори підготували медалі і призи з атрибутикою “Спорту для всіх» друковану продукцію від меценатів. Тож залюбки позмагалися в метанні тарілочок фрізбі, боулінгу, футболі, комплексній смузі перешкод.

Провести запальне дитяче свято також допомогли управління молоді, спорту та іміджевих проєктів облдержадміністрації, відділ освіти, сім’ї молоді та спорту Борщівської міської ради, місцева дитячо-юнацька спортивна школа.

На фото: під час змагань.

Фото організаторів