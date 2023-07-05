Ловися, рибко, велика і мала

Нещодавно у Козовій відбувся чемпіонат тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» зі спортивного лову риби. Як і зазвичай, прихильники тихого полювання поверталися додому сповненими позитивних емоцій.

У суперечці чоловіків із порушеннями слуху переміг Ігор Томків. А серед жінок у цій нозології найкращою стала Оксана Ящук. Нарешті, боротьба чоловіків з ураженнями опорно-рухового апарату та ДЦП завершилася тріумфом Володимира Шутки.

Лауреатів нагородили грамотами і медалями.

На фото: після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж