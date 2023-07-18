На Тернопільщині працівникам виплатили заборговану зарплату

Із початку цього року працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників шістьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Внаслідок проведеної роботи по усіх підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати на суму майже 2,6 мільйона гривень, з податку на доходи фізичних осіб — на суму 347,4 тисячі гривень, з єдиного соціального внеску — на 853,8 тисячі гривень.

Окрім цього проведена індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками 41 підприємства, за наслідками якої 38 з них погасили заборгованість із заробітної плати на суму 8,5 мільйона гривень, з податку на доходи фізичних осіб — понад 1,9 мільйона гривень, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — майже 2,4 тисячі гривень.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. У цьому році на засіданнях комісій заслухано керівників 74 підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному, чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 65 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 768,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 473,6 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань і по 368-ми підприємствах та організаціях області. В результаті проведеної роботи 333 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло майже 3,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та понад 3,8 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області