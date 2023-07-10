Надходження військового збору на Тернопільщині

Упродовж першого півріччя цього року до бюджету надійшло 246,6 мільйона гривень військового збору. Надходження перевищили торішній показник шести місяців на 37,2 мільйона гривень.

Лише у червні наші краяни сплатили 55,1 мільйона гривень «патріотичного» збору, що перевищило надходження торішнього червня на шість мільйонів гривень.

Принагідно податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області