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Надходження військового збору на Тернопільщині

10.07.202310.07.2023Автор Богдан Дікальчук
Надходження військового збору на Тернопільщині

Упродовж першого півріччя цього року до бюджету надійшло 246,6 мільйона гривень військового збору. Надходження перевищили торішній показник шести місяців на 37,2 мільйона гривень.

Лише у червні наші краяни сплатили 55,1 мільйона гривень «патріотичного» збору, що перевищило надходження торішнього червня на шість мільйонів гривень.

Принагідно податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області