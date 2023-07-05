Підкорили шосту вершину Карпат

З нагоди вшанування українських спортсменів, які брали участь у III Європейських іграх, місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області спільно з працівниками ТНПУ імені В. Гнатюка першого липневого дня цього року продовжили реалізацію акції «Прапор Національного олімпійського комітету України на найвищих вершинах українських Карпат. Цього разу прихильники сучасного олімпійського руху розгорнули олімпійське знамено на найвищій вершині Покутсько-Буковинських Карпат — горі Ротило, висота якої сягає 1483 метри над рівнем моря.

Не можна не зауважити, що це вже шоста вершина, підкорена тернопільськими прихильниками екстремальних мандрів. До цього вони побували на Говерлі (2061 метр), горах «Піп Іван Чорногірський» (2028), Петрос (2020) і Хом’як (1542).

На фото: втомлені, але щасливі підкорювачі гірських вершин Карпат.

Фото із соціальних мереж