Скасовано окремі пільгові режими оподаткування

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. З 1 липня 2023 року припинено дію норм Податкового кодексу України (ПКУ), якими встановлювалися окремі пільгові режими оподаткування:

завершилася дія окремих правил оподаткування ПДВ та акцизним податком операцій із постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними пунктом 41 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ (пункт 82 підрозділу 2, пункт 41 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ), зокрема:

— відновлено оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків операцій із ввезення на митну територію України та постачання на митній території України пального (бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними пунктом 41 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ, нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00), окрім випадків, коли такі товари відповідно до ПКУ оподатковуються ПДВ за ставкою 0 відсотків);

— відновлено базові ставки акцизного податку, встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ на бензини моторні, інші нафтопродукти, на важкі дистиляти та на паливо моторне альтернативне;

завершилася дія карантину, запровадженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 25 березня 2020 року за номером 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» (з урахуванням внесених змін і доповнень) з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (COVID-19), зокрема:

— скасовано встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію України та/або операцій із постачання на митній території України товарів, перелік яких затверджено постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2020 року за номером 224,

— припинено дію пункту 72 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, згідно з яким операції, передбачені пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ та/або підпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ, що здійснювалися громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями під час карантину, не включалися ними при обрахунку загальної суми для цілей обов’язкової реєстрації платником ПДВ, — скасовано тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів,

— почали застосовуватися до виробників лікарських засобів загальні вимоги щодо особливостей оподаткування, цільового використання та погашення податкових векселів, які встановлені статтею 229 розділу VІ ПКУ при виробництві дезінфекційних засобів, із використанням спирту етилового, який оподатковується за ставкою 0 гривень за 1 літр 100- відсоткового спирту;

— для платників податку на прибуток підприємств припинено застосування різниць, визначених ПКУ, щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходу, включеного до складу доходів звітного періоду за правилами бухгалтерського обліку у вигляді:

отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 23 та списаного податкового боргу відповідно до пункту 24 та підпункту 26.2 пункту 26 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Крім того, податківці нагадали, що з 1 квітня 2023 року наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року за номером 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення» було запроваджено використання структурованого формату реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.

При цьому, до 1 липня 2023 року діяв перехідний період, протягом якого платники, які використовують єдиний рахунок, мали можливість заповнювати реквізит «Призначення платежу» платіжної інструкції у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666.

З редакцією тексту наказу за номером 148 можна ознайомитися скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.tax.gov.ua).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області