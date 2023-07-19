Спортивне літо у «Соколі»

Дитячі старти «Спортивне літо» провели і в оздоровчому таборі «Сокіл» у селі Чорний ліс. Після їх завершення діти, без сумніву, отримали заряд позитивних емоцій.

Цікаві рухові активності фахівці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провели, до речі, для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей військовослужбовців та внутрішньо переміщених дітей. Усім надзвичайно сподобалися естафети на влучність, спритність, координацію та швидкість.

Переможців і призерів нагородили призами, сувенірною атрибутикою від «Спорту для всіх», друкованою продукцією від видавництва «Школярик» та смачними напоями від «Доброї води».

На фото: під час дитячих стартів.

Фото організаторів