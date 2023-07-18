Якщо я зміг, то і ти зможеш

Початок цього тижня в тернопільському дитячому клубі «Пломбір» ознаменували проведенням дитячих фізкультурно-оздоровчих стартів «Ти зможеш, якщо зміг я». Дітям працівників обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» організували різноманітні рухові активності.

Юні прихильники здорового способу життя залюбки позмагалися в боулінгу, естафетах на влучність, спритність та швидкість. Усім, без сумніву, було надзвичайно цікаво. Адже за перемогу в тій чи іншій заслужено отримали відзнаки, а також сувенірну атрибутику від «Спорту для всіх», друковану продукцію від видавництва «Школярик, смачні напої від «Доброї води».

На фото: під час дитячих стартів.

Фото організаторів