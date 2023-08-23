Акцизний податок із роздрібного продажу підакцизних товарів

Упродовж січня-липня цього року до місцевих бюджетів області надійшло 52,2 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Зокрема, 34,4 мільйона надійшло від продажу алкогольних напоїв, 16,2 мільйона — від продажу пива та 1,6 мільйона — від реалізації тютюнових виробів.

Податківці нагадали, що відповідно до норм бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі п’ять відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

До державного ж бюджету суб’єкти господарювання області за сім місяців цього року спрямували 78,7 мільйона гривень акцизного податку. Варто зазначити, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність 16 підприємств — виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження:

— від виробництва горілчаної продукції – 55,2 мільйона гривень;

— від виробництва пива — 8,3 мільйона гривень;

— від виробництва спирту — 200 тисяч гривень;

— від виробництва електроенергії — 11 тисяч гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області