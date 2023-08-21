Бізнес Тернопільщини активно реєструє касові апарати

Одним із таких рішень було призупинення застосування відповідальності за порушення у сфері застосування РРО/ПРРО. Проте орієнтація України на європейські стандарти вимагає чесних та однакових правил ведення бізнесу для усіх суб’єктів господарювання. Тож Законом України за номером 3219 від 30 червня 2023 року відновлено відповідальність за порушення застосування касових операцій при готівкових розрахунках до всіх суб’єктів, у яких є такий обов’язок, окрім тих, які провадять свою діяльність на територіях, де ведуться бойові дії.

Варто зауважити, що підприємці Тернопільщини активно реєструють реєстратори розрахункових операцій, особливо програмні. ПРРО є зручними та доволі функціональними у використанні, а ще їх легко завантажити на будь-який наявний ґаджет — смартфон, планшет чи ноутбук.

Так, із початку серпня представники бізнесу області зареєстрували 46 класичних РРО та 307 програмних РРО.

Наразі на ринку представлено широкий асортимент касових апаратів, як класичних, так і програмних, тож торгівці мають можливість вибрати реєстратор в залежності від власних потреб та можливостей.

ДПС України надає програмне забезпечення безкоштовно. Крім того, працівники будь-якого ЦОП за потреби допоможуть зареєструвати ПРРО та надати консультацію щодо його використання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області