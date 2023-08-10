Готівкові розрахунки із застосуванням касових апаратів

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Станом на початок серпня на території Тернопільської області платниками податків зареєстровано 10980 реєстраторів розрахункових операцій.

Із них класичних касових апаратів — 4031 у 2769 суб’єктів господарювання, з яких 417 є юридичними особами, а 2352 —фізичні особи. У липні 2023 року платниками податків зареєстровано 76 класичних реєстраторів розрахункових апаратів та скасовано 82.

Програмних реєстраторів на території області станом на початок серпня зареєстровано 6949 у 5163 суб’єктів господарювання. У тому числі ПРРО юридичних осіб — 174, ПРРО фізичних осіб — 4989. У липні 2023 року платниками податків зареєстровано 377 ПРРО та скасовано 103.

Принагідно податківці нагадали, що, згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від першого грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи, з першого січня 2022 року. А в рамках дії Закону України за номером 3219 від 30 червня 2023 року вже з першого 1 жовтня 2023 року відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області