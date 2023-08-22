«Круті віражі» на велосипедах і… самокатах

Наприкінці минулого тижня у парку Національного Відродження Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення провів уже традиційні для Файного міста дитячі старти «Круті віражі». Участь у перегонах на велосипедах і самокатах узяли понад вісім десятків юних прихильників здорового способу життя.

Цього разу свою майстерність продемонстрували діти і підлітки віком від десяти до шістнадцяти років, яких організатори поділили на чотири вікові групи. Та ще визначили найсильніших віком від шістнадцяти років у перегонах на електросамокатах. Окрім традиційних креативних пам’ятних медалей, кубків і подарунків, останні отримали в нагороду ще й коди на безкоштовний проїзд.

І, звісно, після завершення змагань усі, щиро подякувавши воїнам Збройних сил України за можливість проводити подібні змагання, із задоволенням ласували смаколиками, презентованими меценатами стартів.

Фото організаторів