Податковий кредит після відновлення реєстрації платником ПДВ при спрощеній системі з особливостями оподаткування

Якщо в періоді використання платником спрощеної системи з особливостями оподаткування було ввезено на митну територію України товари та необоротні активи, то він після відновлення реєстрації платником ПДВ включає суми ПДВ, сплачені при ввезенні таких товарів та необоротних активів на митну територію України, до податкового кредиту. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Суми ПДВ, сплачені при ввезенні на митну територію України таких товарів/необоротних активів, мають бути віднесені до податкового кредиту такими платниками не пізніше 31 жовтня 2023 року на підставі належним чином оформлених відповідних митних декларацій.

Тобто останній звітний (податковий) період для формування податкового кредиту за такими товарами та необоротними активами — жовтень 2023 року.

Податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (ПКУ) якщо платник податку використав (поставив, реалізував) такі ввезені товари, необоротні активи у періоді використання спрощеної системи з особливостями оподаткування нараховуються у тому ж звітному періоді, в якому платником включено до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені при ввезенні таких товарів/необоротних активів на митну територію України.

База оподаткування при нарахуванні податкових зобов’язань, передбачених пунктом 198.5 статті 198 ПКУ, визначається:

за товарами — виходячи з їх митної вартості;

за необоротними активами — виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на перше число місяця, протягом якого вони були використані (поставлені, реалізовані), а в разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни.

Відповідні роз’яснення наведені в інформаційному листі за номером 4/2023 «Повернення на довоєнну систему оподаткування: особливості переходу», розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Інформаційні матеріали» та в рубриці «Інформаційні листи» розділу «Важлива інформація».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області