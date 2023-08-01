Що необхідно знати платнику податків

Пунктом 63.3 статті 63 Податкового кодексу України встановлено, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контрольних органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (повідомлення за формою №20-ОПП), установлений розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 0 9 грудня 2011 року за номером 1588.

Повідомлення за формою №20-ОПП заповнюється з дотриманням пам’ятки для заповнення розділу 3 повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкті, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (додаток до повідомлення за формою №20-ОПП).

Графа 3 «Тип об’єкта оподаткування» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, що оприлюднений на вебпорталі ДПС (https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/127294.html).

Обрання з довідника відповідного типу об’єкта оподаткування здійснюється з урахуванням принципу укрупнення інформації (у разі його застосування), виду діяльності, для якої такий об’єкт оподаткування відкривається, створюється чи реєструється, та відповідності об’єкта за своїм функціональним призначенням до наявного типу у довіднику.

Графа 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» — це числове значення, яке складається з коду типу об’єкта оподаткування та внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самою особою, що складається з 5-ти знаків.

Наприклад:

для кафе ідентифікатор об’єкта оподаткування може бути 24700001, де 247 — код типу об’єкта оподаткування відповідно до довідника, 00001 — внутрішній ідентифікатор, прийнятий особою;

для кіоску — 00200010, де 002 — код типу об’єкта оподаткування відповідно до довідника, 00010 — внутрішній ідентифікатор, прийнятий особою.

Таким чином, платник податків при заповненні графи 5 розділу 3 повідомлення за формою №20-ОПП самостійно визначає внутрішній ідентифікатор кожного об’єкта оподаткування та для зручності ведення обліку об’єктів оподаткування може враховувати кількість таких об’єктів у порядку їх зростання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області