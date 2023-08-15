Щира дитяча подяка Збройним силам України

Із нагоди Дня молоді, який відзначався в суботу, 12 серпня, гамірно було на території стадіону в Теребовлі. Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з центром розвитку спорту та фізичного виховання Теребовлянської міської ради веселі дитячі старти.

Як і зазвичай, дітки були дуже активними, багато рухалися. Всі охочі, зокрема вимушено переміщені та діти військовослужбовців, випробували свої сили аж у шістнадцяти різноманітних естафетах.

На згадку про старти, які для багатьох стали першими у житті, організатори вручили юним фізкультурникам сувеніри від «Спорту для всіх», друковану продукцію видавництва «Школярик» і смачні призи. А після завершення змагань усі разом щиро подякували Збройним силам України за можливість узяти в них участь.

Фото організаторів