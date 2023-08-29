Відновлено оподаткування етилового спирту

Із першого серпня 2023 року скасовано тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів у зв’язку із завершенням із першого липня 2023 року дії карантину, який було запроваджено з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 (СОVID-19).

З урахуванням цього відновлено відповідно загальний порядок оподаткування спирту етилового, що використовується при виробництві дезінфекційних засобів, акцизним податком за ставкою нуль гривень за умови цільового використання спирту та погашення податкових векселів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області