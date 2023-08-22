Земельна плата на розвиток територіальних громад

Упродовж січня-липня цього року платники податків Тернопільщини забезпечили надходження 318-ти мільйонів 778,2 тисячі гривень плати за землю. Це перевищило надходження торішніх січня-липня на 106,2 мільйона гривень.

Більша частина платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 236,7 мільйона гривень плати за землю, що на 47,5 мільйона більше, ніж за сім місяців минулого року.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши майже 82 мільйони гривень плати за землю. Це на 58,8 мільйона більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Податківці нагадали,, що надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одними з важливих платежів громад, що формують їхні бюджети.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області