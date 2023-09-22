Активно використовують електронні сервіси

Воєнний стан спонукав жителів нашого краю до активного використання електронних сервісів та обмеженого безпосереднього спілкування. А всі можливості електронного кабінету: від подання звітності, заяв до з’ясування нарахованих та сплачених платежів тощо громадянам надає наявність у них цифрового підпису.

Так, впродовж січня-серпня цього року працівники сектору реєстрації користувачів головного управління ДПС у Тернопільській області видали 10682 сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Податківці нагадали, що послуга з видачі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян є безкоштовною. Охочі можуть нею скористатися, відвідавши сектор реєстрації користувачів ГУ ДПС в області, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Білецька,1, Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ, кімната 122. Крім цього, за допомогою сервісу повторного формування сертифікатів за електронним запитом кожен користувач має змогу самостійно, у цілодобовому режимі, а головне — дистанційно, протягом 2—3 хвилин отримати новий сертифікат, який матиме строк чинності до двох років.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області