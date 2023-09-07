Упродовж січня-серпня цього року до бюджету надійшло 328,4 мільйона гривень військового збору. Надходження перевищили показник торішніх восьми місяців на 39,3 мільйона.

Лише у серпні наші краяни сплатили 41,1 мільйона гривень «патріотичного» збору. Принагідно податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню.

Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області