Найкращі спортивні громади краю

Минулої суботи, 2 вересня, стадіон Великих Гаїв поблизу Файного міста приймав обласні змагання «Найкраща спортивна громада Тернопільщини». Майже дві сотні учасників із шістнадцяти територіальних громад завдяки добрій волі місцевого сільського голови Олега Кохмана та його земляків, тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос», управління молоді, спорту та іміджевих проєктів облдержадміністрації та місцевого осередку НОК України продемонстрували свою майстерність у волейболі, футзалі, шахах, шашках, настільному тенісі, гирьовому спорті і дартсі.

Не можна не зауважити: з огляду на більш ніж півторарічну війну з російськими окупантами, жодна з церемоній відкриття подібних стартів нині не обходиться без вшанування хвилиною мовчання пам’яті полеглих воїнів Збройних сил України. Саме завдяки їхній самовідданості і жертовності маємо можливість і в цей нелегкий час брати участь у змаганнях.

Як і зазвичай, напружена суперечка за нагороди тривала в кожному із згаданих видів спорту. Хоча ті, хто не вперше став свідком аматорських баталій, без сумніву, міг здогадуватися про ймовірних фаворитів у тому чи іншому з них. Скажімо, під час чоловічого турніру із шашок усі із зацікавленням стежили за тим, чим же завершиться суперечка таких самобутніх майстрів інтелектуальної гри, як Тарас Турчин із Теребовлянської та Орест Пелихата із Золотниківської громад.

Очна зустріч між ними завершилася внічию. Однак за підсумками поєдинків з іншими суперниками пан Тарас цього разу на пів очка випередив головного конкурента. А третє місце, відставши ще на один бал, виборов Володимир Чабан із Заліщицької ТГ. Привітаймо від душі і лауреаток жіночого турніру — Ольгу Романюк із громади Великих Бірок, Євгенію Ковалкіну з Хоростківської і Галину Токарик із Бучацької територіальних громад.

Не менш принципова суперечка розгорнулася і в шахових турнірах. У чоловічому, для прикладу, Іван Хабінець із Теребовлянської громади на тих же пів очка випередив Івана Іванкевича з Почаївської. Відзнак же за третє місце удостоївся Володимир Горин із Зборівської ТГ. А в жіночому Христина Білоус із Хоростківської громади довела свою перевагу над Марією Шевчук із Бучацької і Тетяною Шнурик із Великогаївської громад.

Тим часом розпочали з’ясовувати стосунки гирьовики. Орієнтир для всіх, піднявши снаряд над головою аж 194 рази, установив Василь Максимів із Хоростківської громади. Однак цього результату вистачило лише для третього місця. Адже переможець Ярослав Фотенюк із Зборівської ТГ зафіксував 205 підйомів, а срібний призер Руслан Бойко з Бучацької — 201.

Своя специфіка боротьби і ще у двох особистих змаганнях, де, на відміну від гирьовиків, за нагороди окремо сперечалися як чоловіки, так і жінки. У чоловічому дартсі очікувано дочекалися звитяги від лауреата всеукраїнських стартів Олександра Шума з Великобірківської ТГ, який випередив Юрія Біндаса із Скалатської і Святослава Наконечного із Зборівської територіальних громад. А в жіночому Ольга Роговська з Білецької ТГ довела свою перевагу над Галиною Чурою з Теребовлянської та Іриною Коробій із Заліщицької територіальних громад. Натомість у загальнокомандній суперечці з дартсу до трійки найкращих увійшли Великобірківська, Білецька і Зборівська територіальні громади.

Не можна також не сказати і про те, що одним із найпопулярніших у народі залишається настільний теніс. Змагання чоловіків порадували господарів обласних стартів перемогою Сергія Ізб’янського, який довів свою перевагу над Віталієм Слободяном із Підволочиської і Богданом Войчишиним із Бучацької територіальних громад. А в жіночому турнірі Марія Демчук із Заліщицької ТГ стала сильнішою за Іванну Добеньку з Білецької та Анастасію Колтуцьку з Гусятинської територіальних громад.

Отож, усіх лауреатів особистих змагань автор цих рядків увагою не обійшов. Залишилися хіба переможці і призери двох ігрових видів спорту. І в них, до речі, знайшлося місце для сюрпризів. Якщо волейбольний турнір, як і очікували, завершився тріумфом команди Теребовлянської ТГ (другими стали волейболісти Хоростківської, третіми — Гусятинської територіальних громад), то гості-футзалісти не дозволили господарям потрапити до числа призерів. Перемогла Зборівська ТГ, випередивши команди Заліщицької і Скалатської територіальних громад.

Загальнокомандні результати організатори підбили для різних територіальних громад. У суперечці міських Зборівська випередила Хоростківську і Бучацьку. Серед селищних територіальних громад Гусятинська — Великобірківську і Підволочиську. А серед сільських — Великогаївська здолала Білецьку і Золотниківську. Саме Великогаївська сільська територіальна громада удостоїлася права захищати честь Тернопільщини під час аналогічних всеукраїнських змагань, які невдовзі, з 21 по 24 вересня, прийматиме Ворохта Івано-Франківської області.

Залишається хіба сказати, що завдяки працівникам культури і небайдужим із Великогаївської громади під час змагань працював ярмарок. Виручені кошти будуть передані для придбання автомобіля військовому із села Застінка Степанові Римарю.

На фото: злива не завадила тріумфу футзалістів Зборівської територіальної громади.

Фото із соціальних мереж