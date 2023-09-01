Перспективи розвитку олімпійського руху на Тернопільщині

Місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області нещодавно провів науково-методичний семінар на тему «Олімпійський рух нашого краю: стан та перспективи розвитку». Участь у ньому взяли працівники фізичної культури та спорту з 32-х громад області, керівники спортивних шкіл і товариств, прихильники здорового способу життя.

Учасників зібрання привітали начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів облдержадміністрації Андрій Човган і голова місцевого осередку прихильників сучасного олімпійського руху, народний депутат України Іван Калаур.

Останній, звісно ж, не міг не зупинитися на низці важливих проблем, які стосуються розвитку фізичної культури і спорту. Не залишилися осторонь й інші учасники. Заслужений працівник фізичної культури та спорту України Андрій Огнистий, для прикладу, ознайомив присутніх як із тими акціями активістів, які вже були проведені, так і з тими, що заплановані найближчим часом. А директор Тернопільської ОДЮСШ Василь Куземчак розповів про спортивні ігри серед учнів загальноосвітніх та дитячо-юнацьких спортивних шкіл у цьому і наступному році.

Пролунало також чимало інших слушних пропозицій. Керівник обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Віталій Квасневський загострив увагу на співпраці очолюваної ним організації з громадами краю. А голова тернопільської територіальної організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Георгій Гунтік разом із головою Бучацької ОТГ Віталієм Фреяком поділилися планами проведення спільних спортивних змагань у тих же територіальних громадах.

Наприкінці роботи перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко повідомив найближчу їхню акцію — олімпійський урок. А після завершення семінару більшість спробувала в силу можливостей підтвердити теорію практикою, продемонструвавши свою майстерність у турнірі з міні-футболу.

Фото із соціальних мереж