Підприємці активно реєструють касові апарати

Уже з початку вересня на території Тернопільської області платниками податків зареєстровано 589 реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Більшість підприємців краю обирають для роботи програмні реєстратори розрахункових операцій. Так, від початку місяця в області зареєстровано 506 ПРРО. Класичних касових апаратів із початку вересня зареєстровано 83.

Принагідно податківці нагадали, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від першого грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи, із першого січня 2022 року. А згідно з вимогами Закону України за номером 3219 від 30 червня 2023 року вже з першого жовтня 2023 року відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області