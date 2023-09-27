Підстави відмови в реєстрації РРО

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 8 глави 2 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547 із змінами та доповненнями, протягом двох робочих днів після отримання заяви про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-РРО (додаток 1 до згаданого порядку) за ідентифікатором форми J/F1311406 контрольний орган відмовляє в реєстрації реєстратора розрахункових операції (РРО), якщо:

РРО вже зареєстрований;

модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;

РРО не відповідає сфері застосування зазначеній у реєстраційній заяві за формою №1-РРО;

центр сервісного обслуговування (ЦСО) не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

щодо господарської одиниці, вказаної у реєстраційній заяві за формою №1-РРО, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контрольний орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання (повідомлення за формою №20-ОПП);

суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в контрольному органі, до якого подано реєстраційну заяву за формою №1-РРО;

суб’єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контрольному органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

щодо договору між ЦСО та суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контрольному органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладання або згідно з таким повідомленням відповідний договір розірваний або припинений;

у контрольному органі наявні відомості про РРО як про викрадений;

екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній у реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

суб’єкт господарювання є пов’язаною особою з ЦСО.

За наявності підстав для відмови в проведенні реєстрації РРО контрольний орган не пізніше двох робочих днів із дати надходження документів для проведення реєстрації РРО надає або надсилає (поштовим відправленням або на електронну пошту) суб’єкту господарювання повідомлення про відмову у проведенні реєстрації РРО із зазначенням підстав для такої відмови або про таку відмову повідомляє у другій квитанції у разі подання реєстраційної заяви за формою №1-РРО в електронній формі (пункт 9 глави 2 розділу II порядку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області