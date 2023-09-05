Підтримують державу у складний воєнний час

Протягом січня-серпня цього року податкові надходження до місцевих бюджетів області склали 5 мільярдів 574,6 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом вони зросли на 1,3 мільйона гривень або на 29 відсотків.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад Тернопільщини, найбільше податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, за вісім місяців до місцевих бюджетів надійшло 4,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. А малий бізнес сплатив 622,5 мільйона єдиного податку.

Лише у серпні цього року доходи місцевих бюджетів від податкових надходжень склали 804,4 мільйона гривень, що на 155,4 мільйона більше, ніж торік у серпні.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує сумлінним платникам за фінансову підтримку держави у складний воєнний час!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області