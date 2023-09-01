«Рекордсмени» з «Дніпра-1»

Завершення напередодні початку групової стадії кваліфікаційних відборів трьох європейських футбольних кубкових турнірів ознаменувалося не надто приємним, до того ж історичним, «досягненням» одного з вітчизняних представників еліти. Мова про «Дніпро-1», який вилетів з усіх трьох із них, так і не змігши просунутися бодай на крок уперед.

Для початку чинні віцечемпіони України в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів не змогли здолати грецький «Панатінаїкос» — 1:3, 2:2. Далі в третьому раунді Ліги Європи тоді ще команда Олександра Кучера поступилася чеській «Славії» — 1:3, 1:1. Нарешті, під керівництвом виконувача обов’язків головного тренера Валерія Городова «Дніпро-1» вилетів із раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, поступившись «Спартаку» із словацької Трнави — 1:1, 1:2.

Як не прикро констатувати, це перший подібний випадок в історії єврокубків. Малою втіхою може бути хіба та обставина, що раніше шлях із кваліфікації Ліги чемпіонів у нікуди проходили люксембурзький “Дюделанж”, «Шкупі» з Північної Македонії, «Лінфілд» із Північної Ірландії, словенський «Марибор», литовський «Жальгіріс» та азербайджанський «Нефтчі». Однак усі згадані клуби подолали після початку єврокубкової дистанції принаймні один раунд відбору.

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