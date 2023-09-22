Вдячні воїнам ЗСУ!

Учні сьомих-дев’ятих класів Скалатської ЗОШ І—ІІІ ступенів позавчора стали учасниками фізкультурно-оздоровчих стартів «Здорова Україна». Фахівці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провели їх спільно з координаторкою проєкту «Активні парки — локації здорової України!» місцевої територіальної громади Ольгою Данелюк.

Подібні змагання, поза всяким сумнівом, посприяли підвищенню витривалості дітей, покращенню їхнього фізичного стану і, звісно ж, психологічному розвантаженню та відновленню.

Переможців і призерів нагородили медалями. А всіх учасників веселих естафет — відзнаками, сувенірною атрибутикою «Спорту для всіх», друкованою продукцією від традиційного спонсора — видавництва «Школярик».

Після завершення церемонії нагородження школярі щиро подякували воїнам Збройних сил України за можливість жити і радіти подібним миттєвостям.

На фото: під час змагань.

Фото із соціальних мереж