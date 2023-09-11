Використання бізнесменами Тернопільщини касових апаратів

Станом на початок вересня платниками податків на Тернопільщині зареєстровано 11355 реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Із них класичних касових апаратів зареєстровано 4020 у 2775-ти суб’єктів господарювання, з яких 419 юридичних осіб та 2356 фізичних осіб. У серпні 2023 року платниками податків зареєстровано 68 класичних реєстраторів розрахункових апаратів та скасовано 74.

Програмних реєстраторів на території області станом на початок вересня зареєстровано 7335 у 5454х-х суб’єктів господарювання. У тому числі ПРРО юридичних осіб — 178, ПРРО фізичних осіб — 5276. У серпні 2023 року платниками податків зареєстровано 566 ПРРО та скасовано 116.

Принагідно податківці нагадали, що, згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від першого грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи, з першого січня 2022 року. А в рамках дії Закону України за номером 3219 від 30 червня 2023 року вже з першого жовтня 2023 року відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Фото пресслужби Гу ДПС у Тернопільській області