Виправлення самостійно виявлених помилок у декларації з податку на прибуток підприємств

Виправлення помилок здійснюється відповідно до статті 50 Податкового кодексу України (ПКУ). При цьому в уточнюючій податковій декларації з податку на прибуток підприємств або додатку ВП до декларації, в залежності від обраного способу виправлення помилок, відображаються вірні показники, а в рядках збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду декларації — суми помилки з відповідним знаком, допущеної у рядках 29, 30 та/або 34, та/або 38 декларації.

При збільшенні податкових зобов’язань застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, та пеня відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ, які відображаються у рядках 31—33 та/або 35—37, та/або 39—41 декларації.

При цьому виправлення суми штрафних санкцій та пені в декларації не передбачено.

Згідно 22-м абзацом підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ у разі самостійного виправлення платником податків, із дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, та пені.

Починаючи з 27 травня 2022 року при поданні уточнюючих декларацій із податку на прибуток за звітні (податкові) періоди, які охоплюють періоди дії воєнного стану, платник податків звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, та пені на підставі підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Водночас тимчасово, на період із першого серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків із дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання за будь-який звітний період, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, та пені.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області