Яскрава феєрія «Олімпійського лелеченяти»

У вівторок, 26 вересня, в Тернопільській ЗОШ №10 визначилися лауреати обласних фінальних стартів одних із найбільш захоплюючих дитячих змагань Національного олімпійського комітету України «Олімпійське лелеченя». За підсумками попередніх етапів, визначених місцевим осередком цієї громадської спортивної організації в Тернопільській області, право позмагатися за звання найсильніших вибороли команди школярів восьми об’єднаних територіальних громад краю.

Не секрет, що проведення своєрідного фестивалю юних прихильників сучасного олімпійського руху має свої традиції. Аби довести своє право на перемогу, юнаки з дівчатами повинні не тільки підготувати яскраве представлення своїх колективів, а й також довести під час вікторини, що знають історію Олімпіад не гірше за шкільні предмети.

Натомість під час завершальної комплексної естафети об’єктивне суддівське журі мало чудову нагоду пересвідчитися і у фізичній готовності нинішнього покоління учнів за потреби стати на захист рідної Вітчизни, яка ось уже більше півтора року потерпає від російської агресії.

Із відповідями на запитання вікторини, до речі, найкраще впоралися учні Вікнянської гімназії. А під час представлення найбільш креативною стала команда Копичинецького ліцею №1.

Та остаточний розподіл місць з’ясувався тільки після завершення комплексної спортивної естафети, за підсумками якої окремі збірні розділили лише лічені секунди. В азартній боротьбі титул переможців завоювала команда Великоберезовицького ліцею. Друге місце дісталося Великозагайцівському ЗЗСО Великодедеркальської громади, а на третє піднявся вже згаданий дружній колектив Копичинецького ліцею №1.

На завершення залишається хіба сказати, що цьогорічну фінальну частину змагань не випадково приймала очолювана Андрієм Газилишиним Тернопільська ЗОШ №10. Це справді загальноосвітній навчальний заклад сприяння олімпійській освіті, в якому педагогічний колектив поважає фізичну культуру і спорт, турбується про здоров’я учнів. Саме в ньому свого часу навчалися тернопільські олімпійці, фехтувальниця Олена Кривицька і вітрильник Олександр Тугарєв.

Після завершення змагань усі учасники отримали на згадку пам’ятні подарунки від Національного олімпійського комітету України. А лауреати в кожній номінації і загальнокомандному заліку повернулися додому з медалями, кубками і грамотами.

На фото: майбутні переможці змагань із Великоберезовицького ліцею.

Фото організаторів