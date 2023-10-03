Бізнесмени Тернопільщини реєструють касові апарати

Упродовж вересня на території Тернопільської області платники податків зареєстрували 2729 реєстраторів розрахункових операцій. Більшість підприємців обирають для роботи програмні реєстратори розрахункових операцій.

Так, упродовж вересня в області зареєстровано 2291 ПРРО. Класичних касових апаратів за місяць зареєстровано 438.

Принагідно податківці нагадали, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від першого грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи, з першого січня 2022 року. А в рамках дії Закону України за номером 3219 від 30 червня 2023 року з першого жовтня 2023 року відновлено застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області