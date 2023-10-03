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Бізнесмени Тернопільщини реєструють касові апарати

03.10.202303.10.2023Автор Богдан Дікальчук
Бізнесмени Тернопільщини реєструють касові апарати

Упродовж вересня на території Тернопільської області платники податків зареєстрували 2729 реєстраторів розрахункових операцій. Більшість підприємців обирають для роботи програмні реєстратори розрахункових операцій.

Так, упродовж вересня в області зареєстровано 2291 ПРРО. Класичних касових апаратів за місяць зареєстровано 438.

Принагідно податківці нагадали, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від першого грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи, з першого січня 2022 року. А в рамках дії Закону України за номером 3219 від 30 червня 2023 року з першого жовтня 2023 року відновлено застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області