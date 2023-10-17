Електронні сервіси і сплата податків через мобільний застосунок

На сьогодні для суб’єкта господарювання важливо бути поінформованим стосовно змін податкового законодавства, можливостей сплати податків онлайн, впровадження нових сервісів від ДПС. Саме на цю тематику і відбулася традиційна «гаряча лінія», під час якої заступниця начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Марія Мельник відповіла на запитання платників податків.

Основний акцент під час телефонного спілкування пані Марія зробила на новаціях податкового законодавства, запроваджених Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Цим законом, зокрема, передбачено поступовий перехід країни на довоєнне оподаткування.

Вона також зазначила, що обов’язкове застосування РРО чи ПРРО передбачено ще з першого січня 2022 року для всіх суб’єктів господарювання, крім платників першої групи спрощеної системи оподаткування. За не проведення фіскалізації або проведення її з порушеннями до торгівців застосовуватимуть штрафні санкції, розмір яких залежить від кількості зафіксованих порушень та виду проданого товару і становитиме від 25-ти до 50-ти відсотків. Для тих підприємців, які продають підакцизні товари, — 100 та 150 відсотків.

Телефонували і для того, аби запитати про відновлення обов’язкової сплати єдиного податку та про розширення кола дозволених перевірок, які здійснюють контрольні органи. Тож, щоб під час перевірок у суб’єктів господарювання не виникало неприємних несподіванок у вигляді податкових донарахувань, податківці радять працювати виключно в правовому полі.

Крім того, платники податків цікавилися особливостями визначення та сплати мінімального податкового зобов’язання, електронними сервісами від ДПС.

Як розповіла Марія Мельник, на сьогодні доступний мобільний застосунок «Моя податкова», який можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS. «Моя податкова» — це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків із використанням платіжних систем. Тут можна отримати інформацію про адресу реєстрації та фактичне місце проживання, об’єкти оподаткування, обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР), стан розрахунків із бюджетом.

У додатку доступні функції направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів та подання податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка). Також доступні квитанції, відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору, листи контрольного органу.

Частина сервісів застосунку доступні без ідентифікації: перевірка чека, пошук акцизної марки, дані з реєстру платників ПДВ, єдиного податку. Інші сервіси доступні після ідентифікації будь-яким файловим КЕП або хмарним КЕП — ДіяПідпис, SmartID від Приватбанку та інші.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області