Не перевищувати річний обсяг розрахункових операцій

Відповідно до пункту 27 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій із використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 серпня 2000 року за номером 1336 із змінами та доповненнями, суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та/або програмних РРО (ПРРО) із використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій у разі приймання від населення та реалізації через бджільницькі торговельно-заготівельні пункти продуктів бджільництва, обладнання та інвентарю для пасічників. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому, третім абзацом пункту 2 згаданої постанови установлено, що при перевищенні річного обсягу розрахункових операцій із продажу товарів (надання послуг) 500 тисяч гривень на один суб’єкт господарювання, для форми проведення діяльності, визначеної пунктом 27 переліку, застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим.

При цьому, відповідно до пункту 2 додатка до постанови Кабінету міністрів України від 7 лютого 2001 року за номером 121 «Про терміни переведення суб’єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій» із змінами та доповненнями у разі перевищення граничного розміру розрахункових операцій, суб’єкт господарювання зобов’язаний в місячний термін з дати перевищення річного обсягу розрахункових операцій зареєструвати РРО та/або ПРРО та проводити розрахунки з застосовуванням РРО або ПРРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області