Отримання в електронному вигляді відомостей із ДРФО про суми перерахованих платниками податку і військового збору

Відповідно до пункту 1 розділу X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822 зі змінами та доповненнями, фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків чи в окремому реєстрі, може отримати відомості про себе, наявні у державному реєстрі. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 Податкового кодексу України (ПКУ) електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, в тому числі, шляхом, зокрема, отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податків та має бути виданий йому контрольним органом згідно із законодавством України, або інформації з баз даних про такого платника податків шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контрольного органу та кваліфікованої електронної печатки контрольного органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Фізичній особі (громадянину України, іноземцю, особі без громадянства), яка має кваліфікований електронний підпис (КЕП), для направлення запиту щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору в електронному вигляді (F1319103) через електронний кабінет необхідно:

1. Увійти до електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

При цьому доступ до приватної частини електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням КЕП, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія.Підпис або «хмарного» КЕП.

2. У меню «ЕК для громадян» приватної частини електронного кабінету обрати розділ «Запит про суми виплачених доходів» та натиснути «Створити».

3. Вказати період, за який необхідно отримати відомості, натиснути «Зберегти».

4. Підписати за допомогою КЕП або «хмарного» КЕП, після чого запит буде автоматично відправлений.

Отриману відповідь на запит за формою F1419103 «Вiдомостi з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору відповідь на запит в електронному вигляді» можна переглянути та завантажити в pdf у режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» або у розділі «Запит про суми виплачених доходів» меню «ЕК для громадян».

Відомості про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору в електронному вигляді надаються, починаючи з першого кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (поквартально), з першого кварталу 2021 року поквартально в розрізі місяців із зазначенням номера кварталу та місяця, відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.

Персоніфікований облік військового збору запроваджений із першого січня 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області