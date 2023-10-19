Про податкову знижку

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна «гаряча лінія». Виконувач обов’язків начальника управління оподаткування фізичних осіб Віктор Орнатовський поспілкувався з усіма охочими на тему отримання податкової знижки.

Найбільша кількість питань стосувалися податкової знижки на навчання дитини. Посадовець поінформував, що подати декларацію з метою отримання податкової знижки мають право громадяни, які, зокрема, понесли витрати на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

При цьому однією з умов отримання податкової знижки є те, що загальна її сума, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не має перевищує суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги за її наявності.

Посадовець зауважив, що для оформлення податкової знижки необхідні такі основні документи: копія паспорта, довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку, довідка про заробітну плату, отриману протягом звітного року, копії документів, що підтверджують сплату (квитанції, платіжні доручення тощо), документ, що підтверджує ступінь споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), якщо витрати здійснено на користь члена сім’ї.

Запитували телефонні співрозмовники і про право скористатися податковою знижкою за витратами 2022 року, здійсненими на оплату послуг із лікування. Податківець відзначив, що за наслідками минулого року платникам податку не надається.

Багато запитань надійшло щодо права внутрішньо переміщеної особи включити до податкової знижки сплачені протягом звітного податкового року суми коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку). Про те, и включаються до складу податкової знижки платника ПДФО суми коштів або вартість майна, перерахованих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків у період воєнного стану неприбутковим організаціям тощо.

Фахівець також звернув увагу на те, що подати декларацію можна через електронний кабінет платника (https://cabinet.tax.gov.ua/) при наявності електронного цифрового підпису.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області