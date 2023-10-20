Що зазначається у чеку при продажі коктейлів з алкоголем?

Положення про штрихове кодування товарів затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20 серпня 2002 року за номером 255 із змінами та доповненнями, відповідно до пункту 1 якого штриховий код GS1 — штриховий код, сформований у відповідності до стандартів системи GS1, в якому, зокрема, відображається (кодується) ідентифікаційний номер GS1. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До штрихових кодів GS1 належать декілька символік штрихових кодів, наприклад штрихові коди EAN-13 та EAN-8, які застосовують для маркування товарних позицій, що обертаються в торговельних мережах, штриховий код GS1-128, застосування якого поширене для маркування об’єктів обліку в постачальницькій діяльності.

Пунктом 5 згаданого положення передбачено, що обов’язковому маркуванню штриховими кодами GS1 підлягають, зокрема, алкогольні напої та тютюнові вироби, лікарські засоби та інші товари, маркування яких штриховими кодами передбачено законодавством України. Маркування харчових продуктів штриховими кодами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Водночас форму та зміст розрахункового документа визначено Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13 із змінами та доповненнями, згідно з пунктом 2 якого фіскальний касовий чек на товари (послуги) за формою №ФКЧ-1 (додаток 1 до положення за номером 13) має містити обов’язкові реквізити, зокрема, цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення — за бажанням платника) — рядок 8 фіскального чека.

Пунктом 11 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції, зобов’язані проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або через програмні РРО (ПРРО) для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями.

Враховуючи сказане, наразі норми чинного законодавства щодо зазначення штрихового коду товару у фіскальному чеку у разі реалізації товарів, у тому числі коктейлів, виготовлених із використанням алкогольних напоїв, мають лише рекомендаційний характер, але за бажанням суб’єкт господарювання може зазначати у рядку 8 фіскального касового чека такий реквізит як цифрове значення штрихового коду товару разом з обов’язковими реквізитами, передбаченими вимогами положення за номером 13, у тому числі і у форматі EAN-13, який застосовується для обліку та маркування товарних позицій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області