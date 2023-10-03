Від кого під час воєнного стану не вимагають погашення податкового боргу?

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до Закону України за номером 3219 тимчасово з першого серпня 2023 року контрольні органи не здійснюють передбачені статтями 59—60, 87—101 Податкового кодексу України заходи з погашення податкового боргу, що виник до 24 лютого 2022 року:

1) щодо платників податків — суб’єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані росією території України, — до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України — до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;

2) щодо платників податків — суб’єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку бойових дій є території, на яких ведуться активні бойові дії, — до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України — до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;

3) щодо платників податків — суб’єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку можливих бойових дій є території можливих бойових дій, — до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України — до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;

4) щодо платників податків — фізичних осіб (у тому числі осіб, які провадять незалежну професійну діяльність), місцем проживання яких є тимчасово окуповані росією території України або території, на яких ведуться активні бойові дії, або території можливих бойових дій, — до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація або завершені бойові дії, або припинена можливість бойових дій на відповідних територіях.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області