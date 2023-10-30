Економіка, Новини, Тернопіль

Загальнодержавний обов’язковий платіж

30.10.202330.10.2023Автор Богдан Дікальчук
Загальнодержавний обов’язковий платіж

За дев’ять місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів усіх рівнів 22,8 мільйона гривень екологічного податку. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження зросли на 5,5 мільйона.

Із загальної суми до спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано 6 мільйонів 655,4 тисячі гривень.

Податківці нагадали, що екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до першого квітня 2009 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області