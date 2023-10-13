Змагання для школярів Скалата

На Тернопільщині тривають фізкультурно-оздоровчі старти «Активні парки — локації здорової України». Цього разу Фахівці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провели їх у Скалаті для учнів місцевої загальноосвітньої школи і дев’ятирічки із сусіднього села Криве.

Хлопцям запропонували продемонструвати своє вміння грати у дворовий футбол на майданчику Юка. Натомість усі разом юнаки з дівчатами залюбки позмагалися у різноманітних естафетах на швидкість, спритність, влучність.

Переможців і призерів відзначили кубками і медалями. А всі учасники стартів отримали на згадку сувенірну атрибутику від «Спорту для всіх». Після завершення церемонії нагородження юні фізкультурники щиро подякували воїнам Збройних сил України, за те, що захищають нашу державу від російської збройної агресії.

На фото: під час турніру з дворового футболу.

Фото із соціальних мереж