Аби уникнути надходження коштів на нез’ясовані платежі

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. З метою недопущення випадків обліку сплачених коштів, згідно платіжних інструкцій, як «нез’ясовані надходження», що стає причиною виникнення податкового боргу у платників, нагадує про необхідність дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року за номером 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за номером 528/39584.

Так, додаткової ідентифікації потребують платіжні документи, які були сплачені через відділення «Укрпошти», через термінали діючих банків, через електронні платіжні сервіси «Приват 24», «Ощад 24». У таких платіжних документах переважно відсутні коди за ЄДРПОУ, або ж зазначені з похибкою чи проставлено серію паспорта/ІД картки. Відслідковуються випадки сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу третіми особами, що є порушенням статті 87.7 Податкового Кодексу України та статті 9 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування». Внаслідок цього неможливо вчасно ідентифікувати платника.

У випадку невірного заповнення платіжної інструкції (відсутність податкового номеру, ЄДРПОУ), такі кошти обліковуються в інтегрованій картці платника зі спеціальним кодом «Платежі до з’ясування». Відтак, задля уникнення виникнення податкового боргу, платнику податків необхідно подати заяву на перекидку/зарахування коштів (уточнення реквізитів) до податкового органу для належного обліку сплачених сум.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області