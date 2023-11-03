Протягом січня-жовтня цього року податкові надходження до місцевих бюджетів області склали 7 мільярдів 293,7 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли майже на 1,5 мільярда гривень або ж на 25 відсотків.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад Тернопільщини, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, за десять місяців до місцевих бюджетів надійшло 5,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 833,3 мільйона гривень єдиного податку.

Лише у жовтні цього року доходи місцевих бюджетів від податкових надходжень склали 866,2 мільйона гривень, що на 89 мільйонів більше, ніж у жовтні минулого року.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує сумлінним платникам за фінансову підтримку держави у складний воєнний час!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області