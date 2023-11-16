Подання декларації про майновий стан і доходи переселенцями

Згідно з пунктом 49.1 статті 49 Податкового кодексу України (ПКУ) податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контрольному органу, в якому перебуває на обліку платник податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 45.1 статті 45 ПКУ встановлено, що податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі. Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків — електронного резидента (е-резидента) визнається електронна адреса, зазначена такою особою у заяві про набуття статусу електронного резидента (е-резидента).

Відповідно до пункту 48.3 статті 48 ПКУ податкова декларація повинна містити певні обов’язкові реквізити, зокрема, про місце проживання платника податків.

Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контрольного органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають (пункт 49.8 статті 49 ПКУ).

Тобто платник податків повинен зазначити в податковій декларації про майновий стан і доходи актуальні дані про адресу місця проживання, за якою здійснюється листування з платником. Крім того, за такою адресою контрольним органом може бути надіслано (вручено) податкове повідомлення-рішення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області