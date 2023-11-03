Попереду у найкращих — всеукраїнська першість

Понад сотня юнаків і дівчат 2010—2012 років народження з тернопільських КДЮСШ №1 та обласної ДЮСШ із літніх видів спорту, а також Борщева, Скали-Подільської, Вишнівця, Збаража, Підволочиська, Теребовлі і Шумська нещодавно сперечалися за нагороди чемпіонату області з вільної боротьби. Урочиста церемонія відкриття розпочалася з привітання присутніх начальником управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА Андрієм Човганом, який також нагородив грамотами наставників юних борців-початківців.

Азартні сутички на килимах спортивного клубу «Галицькі леви» завершилися перемогою в своїх вагових категоріях Святослава Гриньківа Тимофія Ковдриша і Михайла Гармаша з Борщева, Артема Перхалюка, Назара Шпуляка і Вадима Булаєвича з Теребовлі, Віталія Ткача і Дениса Худо із Збаража, Назара Кицкая із КДЮСШ №1, Романа Логойди з Підволочиська, Дениса Шклярука з Вишнівця і Мар’яна Пецика із Шумська. А серед дівчат тріумфували Віталіна Юрчук із Борщева, Мартіна Модна із Вишнівця і Поліна Малихіна із Шумська.

Не можна не відзначити і тієї обставини, що обласні змагання були відбірковими до чемпіонату України серед не старших тринадцяти років юнаків і дівчат, який наприкінці листопада відбудеться у Чернівцях. Переможці і призери нагороджені медалями і грамотами. А серед тих, хто слідкував за об’єктивністю сутичок, були і судді міжнародної категорії Тетяна Сікновенко з Володимиром Приймаком.

Окрема ж подяка і низький уклін за можливість дітям тренуватися, а їхнім наставникам виховувати молодь — мужнім воїнам Збройних сил України. Нехай береже вас Бог!

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: під час змагань.

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