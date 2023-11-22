Реалізували спортивно-інтерактивний проєкт

Протягом двох тижнів у Тернополі тривали змагання з бадмінтону «Незламна Україна» серед учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. За нагороди сперечалися понад чотири десятки учасників.

Під час них школярі також стали учасниками спортивно-інтерактивного проєкту Національного олімпійського комітету України #OlympicLab за напрямком «Гендерна рівність у спорті». Заступник голови місцевого осередку Національного комітету України в Тернопільській області Андрій Огнистий у цікавій і доступній формі роз’яснив бадмінтоністам особливості гендерної політики у спорті. Зокрема, зазначив, що бадмінтон — один із небагатьох видів спорту, де на корті одночасно мають можливість вести суперечку чоловіки із жінками, юнаки з дівчатами.

Після завершення азартних баталій лауреатів нагородили призами і сувенірами від НОКу України.

На фото: під час змагань з бадмінтону.

Фото організаторів