Справжні цінності «Олімпійського лелеченяти!

Ранок минулого вівторка, 28 листопада, розпочався для учнів загальноосвітніх шкіл Білобожницької громади з приємного очікування спортивного свята. Адже у Косівській загальноосвітній школі з нетерпінням очікували традиційних стартів другого етапу «Олімпійського лелеченяти».

До їх початку завзято готувалися десять команд юних прихильників здорового способу життя. Організатори прикрасили спортивний зал прапором нашої держави, фотографіями відомих вітчизняних спортсменів. Під час церемонії урочистого відкриття запалили символічний олімпійський вогонь.

Не можна також не згадати і про те, що під час презентації команд практично всі вразили креативністю та артистизмом. Свої ж знання з історії сучасного олімпійського руху школярі продемонстрували під час вікторини, яка теж є складовою суперництва.

Натомість апогеєм змагань стала комплексна спортивна естафета, де перевага однієї команди над іншою іноді склала лічені секунди. Після підрахунку набраних балів суддівська колегія оголосила вердикт — перемогли учні з Білобожницької «Надії». За ними «Спритні олімпійці» з Буданова, а треті — господарі з «Лідера».

Приємним сюрпризом для присутніх став флеш-моб учасників під патріотичні пісні. Всі танцювали разом, продемонструвавши щиру підтримку один одного. Ось якими є справжні цінності свята!

Переможців і призерів нагородили медалями, кубками, сувенірами від Національного олімпійського комітету України.

На фото: під час змагань.

Фото організаторів